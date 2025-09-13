Анчелотти: «Нет смысла наблюдать за тем, как выступает Неймар, — все и так знают, насколько он одарен»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем нападающего Неймара в национальной команде. По словам специалиста, если футболист наберет хорошие физические кондиции к чемпионату мира-2026, то сможет сыграть на турнире.

«Нет смысла наблюдать за тем, как выступает Неймар, — все и так знают, насколько он одарен. В современном футболе, чтобы реализовать свой талант, необходимо находиться в отличной физической форме. Если он наберет оптимальные кондиции, то без труда окажется в составе сборной. Все хотят видеть Неймара в команде, когда он в хорошей физической форме. Я общался с ним и сказал: «У тебя есть время, чтобы восстановиться и помочь сборной показать максимум на чемпионате мира». Подход остается прежним», — цитирует Анчелотти ESPN.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. В сентябре бразильцы сыграли против Чили (3:0) и Боливии (0:1) в последних матчах отборочного турнира.

На счету 33-летнего Неймара 128 матчей за основную сборную Бразилии, в которых он отметился 79 голами.