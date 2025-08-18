Неймар — о разгромном поражении «Сантоса»: «Это было полное дерьмо. Мне стыдно»

Капитан «Сантоса» Неймар признался, что ему стыдно за результат в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Васко да Гама» (0:6).

33-летний форвард провел 250-ю игру за команду из Сан-Паулу, в которую вернулся спустя 11 с половиной лет. Для него это первое такое крупное поражение в карьере.

«Мне стыдно. Я полностью разочарован нашей игрой. Болельщики имеют полное право злиться. Они вправе ругаться и оскорблять нас. Мне так стыдно. Я никогда в жизни такого не испытывал», — приводит Daily Mail слова Неймара.

Футболист также объяснил причину своих слез после окончания матча.

«Слезы были от злости, от всего. К сожалению, я не могу помочь во всем. В любом случае, это было полное дерьмо, такова реальность», — добавил он.

В чемпионате Бразилии сезона-2025 нападающий провел 11 матчей и забил три гола.