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28 ноября 2025, 12:58

Источник: Неймар намерен играть за «Сантос» на фоне боли в колене

Павел Лопатко

Нападающий «Сантоса» Неймар готов играть, превозмогая боль, чтобы помочь своей команде в борьбе за выживание в чемпионате Бразилии, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным источника, 33-летнему бразильцу, вероятно, потребуется артроскопическая операция в конце сезона для лечения травмы мениска в левом колене. Он пропустил матч 35-го тура с «Интернасьоналом» (1:1).

В концовке матча с «Мирасолом» (1:1) Сантос почувствовал дискомфорт в левом колене.

Вопреки рекомендациям врачей, Неймар тренировался с «Сантосом» 26 ноября и может быть включён в заявку на матч чемпионата против «Спорт Ресифи» 29 ноября.

«Сантос» (38 очков после 35 матчей) находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии — в зоне вылета. Команде осталось провести еще три матча.

В сезоне-2025 Неймар в 25 матчах забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Неймар Сантос
ФК Сантос
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