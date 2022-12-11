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Сегодня, 18:23

Источник: Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Интернасьонале»

Иван Шитик
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Интернасьонале», сообщает O Globo.

11 декабря стало известно, что 32-летний футболист принял решение возобновить карьеру.

Марио Фернандес приостановил карьеру в мае нынешнего года. Футболист попросил руководство ЦСКА разрешить ему вернуться в Бразилию по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, трижды выигрывал с клубом чемпионат России. В составе сборной России Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.

Марио Фернандес
ФК Интернасьонал
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