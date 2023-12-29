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Сегодня, 11:30

Источник: ЦСКА может купить бразильского защитника Матеуса Баия

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский защитник клуба «Баия» Матеус Баия интересен ЦСКА, сообщает журналист Марсио Мартинс.

По данным источника, бразильский клуб хочет продать 24-летнего футболиста и одним из кандидатов на игрока является ЦСКА. Также рассматривается вероятность продажи защитника в «Фенербахче».

Контракт Баия с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2023 защитник сыграл за клуб «Баия» 27 матчей и отдал одну голевую передачу.

ФК Баия
ФК ЦСКА (Москва)
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