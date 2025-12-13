Источник: Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры с Анчелотти о продлении контракта

Бразильская конфедерация футбола договаривается с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти о подписании нового контракта до 2030 года, сообщает Globo.

По информации источника, 66-летний специалист зарабатывает около 10 миллионов евро в год по действующему договору, что является самым высоким окладом среди тренеров сборных. Также его контракт предусматривает бонус в размере 5 миллионов евро в случае победы Бразилии на чемпионате мира-2026.

Отмечается, что в Бразильской конфедерации футбола довольны проделанной работой Анчелотти и считают, что тренер уже сделал достаточно, чтобы вернуть сборную Бразилии на правильный путь.

Анчелотти был назначен главным тренером бразильской национальной команды в мае 2025 года.