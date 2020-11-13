Источник: «Бенфика» хочет подписать защитника, который интересовался «Спартак»
Защитник «Атлетику Минейру» Гуга, за которого «Спартак» в последнее трансферное окно предлагал около 5 миллионов евро, может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает Record.
В подписании 22-летнего игрока в зимнее трансферное окно заинтересован лично главный тренер лиссабонского клуба Жорже Жезуш. «Атлетику Минейру» оценивал футболиста в 10 миллионов, но сейчас готов снизить цену до 6 млн.
Гуга в текущем сезоне принял участие в 23 матчах в составе «Атлетику Минейру». На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2023 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.