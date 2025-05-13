Источник: Анчелотти предложил Кака войти в тренерский штаб сборной Бразилии

Бывший полузащитник «Милана» и «Реала» Кака может войти в тренерский штаб сборной Бразилии, сообщает CNN Brasil.

По информации источника, с ним связался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который возглавил национальную команду. Кака завершил карьеру игрока в 2017-м, он играл под руководством Анчелотти в «Милане» с 2003 по 2009 год.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с 65-летним итальянцем, который покинет мадридскую команду по окончании сезона-2024/25.