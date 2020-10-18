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«Интернасьонал» — «Васко да Гама»: прямая видеотрансляция матча — 19 октября в 0.15

03:15
«Интернасьонал» — «Васко да Гама».
«Интернасьонал» — «Васко да Гама».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья, 18 октября, на понедельник в матче 17-го тура бразильской серии A встречаются «Интернасьонал» и «Васко да Гама».

Начало игры — 0.15 19 октября (время московское).

Видеоплеер встречи будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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