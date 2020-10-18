«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья, 18 октября, на понедельник в матче 17-го тура бразильской серии A встречаются «Интернасьонал» и «Васко да Гама».

Начало игры — 0.15 19 октября (время московское).

Видеоплеер встречи будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.