«Интернасьонал» уступил «Атлетику Паранаэнсе»
02:09
«Интернасьонал» в матче 13-го тура чемпионата Бразилии уступил «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 1:2.
На Давида Теранса и Витинью гости ответили точным ударом Эденилсона.
После этого матча «Интернасьонал» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Атлетику Паранаэнсе» с 23 очками — на пятой строчке.
В другом матче тура «Сантос» уступил «Атлетику Гояниенси» со счетом 0:1. Команды занимают 11-е и 7-е места соответственно.
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