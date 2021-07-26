«Интернасьонал» уступил «Атлетику Паранаэнсе»

«Интернасьонал» в матче 13-го тура чемпионата Бразилии уступил «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 1:2.

На Давида Теранса и Витинью гости ответили точным ударом Эденилсона.

После этого матча «Интернасьонал» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Атлетику Паранаэнсе» с 23 очками — на пятой строчке.

В другом матче тура «Сантос» уступил «Атлетику Гояниенси» со счетом 0:1. Команды занимают 11-е и 7-е места соответственно.