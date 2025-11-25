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25 ноября 2025, 04:58

«Интернасьонал» и «Сантос» сыграли вничью

Павел Лопатко

«Интернасьонал» сыграл вничью с «Сантосом» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

На 20-й минуте гол забил бразильский полузащитник хозяев Алан Патрик, на 62-й минуте аргентинский форвард гостей Альваро Баррель сравнял счет.

Нападающий «Сантоса» Неймар не играл из-за травмы колена.

«Интернасьонал» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии — у команды 41 очко после 35 игр. «Сантос» с 38 очками после 35 матчей располагается на 17-м месте.

Чемпионат Бразилии. 35-й тур.
25 ноября 2025, 03:00. Жозе Пиньейро Борда (Порту-Алегри)
Интернасионал
1:1
Сантос
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ФК Интернасьонал
ФК Сантос
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