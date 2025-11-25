«Интернасьонал» и «Сантос» сыграли вничью

«Интернасьонал» сыграл вничью с «Сантосом» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

На 20-й минуте гол забил бразильский полузащитник хозяев Алан Патрик, на 62-й минуте аргентинский форвард гостей Альваро Баррель сравнял счет.

Нападающий «Сантоса» Неймар не играл из-за травмы колена.

«Интернасьонал» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии — у команды 41 очко после 35 игр. «Сантос» с 38 очками после 35 матчей располагается на 17-м месте.