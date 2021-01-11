«Интернасьонал» обыграл «Гояс», «Атлетику Гояниенси» сыграл вничью с «Баией»

«Интернасьонал» в матче 29-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гояс» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Бруну.

После этого матча «Интернасьонал» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Гояс» с 26 очками — на 18-й строчке.

В другом матче «Атлетику Гояниенси» сыграл вничью с «Баией» (1:1). Команды занимают 12-е и 16-е места соответственно.

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