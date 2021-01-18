«Интернасьонал» обыграл «Форталезу», «Брагантино» вырвал победу у «Сеары»

«Интернасьонал» в матче 30-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Форталезу» со счетом 4:2.

При этом дважды в свои ворота забили игроки гостей — отличились Паулау и Карлиньос.

После этого матча «Интернасьонал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Форталеза» с 32 очками — на 16-й строчке.

В другом матче «Брагантино» обыграла «Сеару» со счетом 2:1, забив на 97-й минуте. Команды занимают 12-е и 11-е места соответственно.