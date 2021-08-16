Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Интернасьонал» на своем поле вырвал победу в матче с «Флуминенсе»

04:25
Теги:

«Интернасьонал» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Флуминенсе» со счетом 4:2.

На голы Эденилсона и Юри Альберту гости ответили точными ударами Яго и Нину на 84-й минуте. В добавленное время ко второму тайму хозяева забили усилиями Эденилсона и Паоло Герреро.

После этого матча «Интернасьонал» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Флуминенсе» с 17 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Бразилии. Серия А

16-й тур

«Интернасьонал» — «Флуминенсе» — 4:2 (1:1)

16 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Великое перенаселение: ждет ли ЕС новый миграционный кризис после взятия Кабула
Камера сняла убийство мужчины на Кутузовском проспекте в Москве
Как фанаты разоблачили обман Королевой со снимками из США
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд