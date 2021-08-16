«Интернасьонал» на своем поле вырвал победу в матче с «Флуминенсе»

«Интернасьонал» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Флуминенсе» со счетом 4:2.

На голы Эденилсона и Юри Альберту гости ответили точными ударами Яго и Нину на 84-й минуте. В добавленное время ко второму тайму хозяева забили усилиями Эденилсона и Паоло Герреро.

После этого матча «Интернасьонал» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Флуминенсе» с 17 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Бразилии. Серия А

16-й тур

«Интернасьонал» — «Флуминенсе» — 4:2 (1:1)

16 августа.