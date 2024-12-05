«Ботафого» обыграл «Интернасьональ» и сохранил лидерство за тур до конца чемпионата

«Ботафого» на выезде переиграл «Крузейро» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Единственный гол забил нападающий Жефферсон Саварино на 5-й минуте игры.

«Ботафого» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая на 3 очка «Палмейрас», который сегодня переиграл «Крузейро» (2:1).

В заключительном туре «Ботафого» дома сыграет с «Сан-Паулу», идущим на 6-й строчке, а «Палмейрас» встретится с «Флуминенсе», идущим 16-м.