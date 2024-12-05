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Сегодня, 07:37

«Ботафого» обыграл «Интернасьональ» и сохранил лидерство за тур до конца чемпионата

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ботафого» на выезде переиграл «Крузейро» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Единственный гол забил нападающий Жефферсон Саварино на 5-й минуте игры.

Бразилия. Серия А. 37-й тур
05 дек, 00:00. Jose Pinheiro Borda (Порту-Алегри)
Интернасионал
0:1
Ботафого

«Ботафого» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая на 3 очка «Палмейрас», который сегодня переиграл «Крузейро» (2:1).

Бразилия. Серия А. 37-й тур
05 дек, 00:00. Mineirao (Белу-Оризонти)
Крузейро
1:2
Палмейрас

В заключительном туре «Ботафого» дома сыграет с «Сан-Паулу», идущим на 6-й строчке, а «Палмейрас» встретится с «Флуминенсе», идущим 16-м.

Футбол
ФК Ботафого
ФК Интернасьонал
ФК Крузейро
ФК Палмейрас
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