«Ботафого» вырвал победу над «Интернасьоналом», забив на 111-й минуте. Команда играла вдесятером с седьмой минуты

«Ботафого» в матче 13-го тура чемпионата Бразилии обыграл на выезде «Интернасьонал» со счетом 3:2.

Хозяева к 19-й минуте вели со счетом 2:0, при этом гости остались вдесятером на седьмой минуте. Победный гол был забит на 111-й минуте, а через две минуты у хозяев красную карточку получил Габриэль Меркадо. При этом судья отменил два гола «Интернасьонала» после помощи ВАР.

«Ботафого» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Интернасьонал» с 21 очком — на пятой строчке.