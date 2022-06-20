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Сегодня, 02:23

«Ботафого» вырвал победу над «Интернасьоналом», забив на 111-й минуте. Команда играла вдесятером с седьмой минуты

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
20 июня. «Интернасьонал» — «Ботафого» — 2:3.
Фото ФК Ботафого

«Ботафого» в матче 13-го тура чемпионата Бразилии обыграл на выезде «Интернасьонал» со счетом 3:2.

Хозяева к 19-й минуте вели со счетом 2:0, при этом гости остались вдесятером на седьмой минуте. Победный гол был забит на 111-й минуте, а через две минуты у хозяев красную карточку получил Габриэль Меркадо. При этом судья отменил два гола «Интернасьонала» после помощи ВАР.

«Ботафого» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Интернасьонал» с 21 очком — на пятой строчке.

ФК Ботафого
ФК Интернасьонал
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