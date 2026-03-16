Гол экс-игрока «Спартака» Виллиана Жозе принес «Баие» победу над «Интернасьоналом»

«Баия» победила «Интернасьонал» в домашнем матче шестого тура чемпионата Бразилии — 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Виллиан Жозе.

Серия «Интернасьонала» без побед во всех турнирах составляет пять матчей. Он занимает 19-е место в таблице чемпионата Бразилии с двумя очками после шести встреч. «Баия» (11 очков после пяти матчей) идет на четвертом месте.

Виллиан Жозе играл за «Спартак» в 2024 году.

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