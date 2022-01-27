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Сегодня, 02:14

«Интернасионал» подтвердил уход Юри Алберто

Евгений Козинов
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Instagram

«Интернасионал» сообщил, что нападающий Юри Алберто близок к уходу. Однако игрок до лета 2022 года будет играть за бразильский клуб.

«Клуб разрешил нападающему Юри Алберто уехать для завершения переговоров. Контракт с нашим клубом игрок отработает до середины года», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Алберто перейдет в «Зенит». Стороны подписали предварительное соглашение. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 20-летний Юри Алберто в составе «Интернасионала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Юри Алберто
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