«Интернасионал» подтвердил уход Юри Алберто

«Интернасионал» сообщил, что нападающий Юри Алберто близок к уходу. Однако игрок до лета 2022 года будет играть за бразильский клуб.

«Клуб разрешил нападающему Юри Алберто уехать для завершения переговоров. Контракт с нашим клубом игрок отработает до середины года», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Алберто перейдет в «Зенит». Стороны подписали предварительное соглашение. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Inter autoriza atacante Yuri Alberto a viajar para concluir negocia??o. Jogador cumprir? seu contrato no Clube at? o meio do ano. pic.twitter.com/EavU5SAFVj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 26, 2022

В минувшем сезоне 20-летний Юри Алберто в составе «Интернасионала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.