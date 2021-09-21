Игрока «Коринтианс» «похоронили» в результате взлома его Instagram
21:13
Стало известно, почему Instagram полузащитника «Коринтианс» Габриэла превратился в мемориальный.
Meu Timao, футболист жив. Его аккаунт был взломан, и злоумышленник превратил его в мемориальный, будто игрок скончался. Эта опция в аккаунте включается тогда, когда становится известно о смерти его владельца.
В последнем матче против «Америки Минейро» футболист был удален, в связи с чем он пропустит ближайшую игру чемпионата Бразилии против «Палмейраса». Болельщики подвергали его критике после матча.
29-летний Габриэл в текущем сезоне провел 34 матча за «Коринтианс» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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