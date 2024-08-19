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Сегодня, 10:32

Игрок «Сан-Паулу» потерял сознание после столкновения в чемпионате Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сан-Паулу» Патрик потерял сознание в матче 23-го тура чемпионата Бразилии против «Палмейраса» (1:2).

На 62-й минуте матча 21-летний бразилец после столкновения с Эстеваном Виллианом упал с высоты на газон, неудачно приземлился и потерял сознание. Врачи оказали помощь игроку на поле, после чего Патрик был заменен на 67-й минуте.

В текущем сезоне Патрик провел 13 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

ФК Палмейрас
ФК Сан-Паулу
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