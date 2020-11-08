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Игрок «Коринтианса» потерял несколько зубов в матче с «Атлетику»

04:22

Полузащитник «Коринтианса» Ромуло Отеро в матче 20-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетику Гояниенси» потерял несколько зубов. 27-летний венесуэлец пострадал после столкновения с соперником. Затем игрок собрал выпавшие зубы и отдал их судье.

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