Хонда опубликовал победное фото из раздевалки «Ботафого»

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отпраздновал с командой победу над «Спорт Ресифи» (1:0) в 15-м туре чемпионата Бразилии. Он опубликовал фотографию из раздевалки.

Step by step. Thank you for your support! ??? pic.twitter.com/Yo8R4dHwC7 — KeisukeHonda(???) (@kskgroup2017) October 12, 2020

«Шаг за шагом. Спасибо вам за вашу поддержку», — написал японец в Twitter.

Бывший игрок ЦСКА забил один из мячей своей команды в этом матче. Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.