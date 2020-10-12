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Хонда опубликовал победное фото из раздевалки «Ботафого»

03:52
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Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отпраздновал с командой победу над «Спорт Ресифи» (1:0) в 15-м туре чемпионата Бразилии. Он опубликовал фотографию из раздевалки.

«Шаг за шагом. Спасибо вам за вашу поддержку», — написал японец в Twitter.

Бывший игрок ЦСКА забил один из мячей своей команды в этом матче. Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Спорт — Ботафого

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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