Холдинг City Football Group приобрел бразильский клуб «Баия»

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», приобрел бразильский клуб «Баия». По итогам прошлого сезона команда заняла третье место во втором дивизионе Бразилии и вышла в серию А.

Группа компаний City Football Group выкупила 90% акций клуба. «Баия» стала 12-м клубом, принадлежащим холдингу. Также CFG принадлежат: «Манчестер Сити» (Англия), «Труа» (Франция), «Палермо» (Италия), «Жирона» (Испания), «Ломмел» (Бельгия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Нью-Йорк Сити» (США), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).

В ноябре 2021 года City Football Group вели переговоры о долгосрочных инвестициях в московский «Спартак». Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20 процентов акций российского клуба.