Сегодня, 12:02

Хавбека «Сан-Паулу» Оскара выписали из больницы после проблем с сердцем

Руслан Минаев

Полузащитника «Сан-Паулу» Оскара выписали из больницы после госпитализации из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба клуба. Состояние 34-летнего бразильца оценивается как стабильное.

«Обширное обследование подтвердило, что у игрока был эпизод вазовагального обморока. Пациент находился в стабильном состоянии и чувствовал себя хорошо в течение всего периода госпитализации. Теперь спортсмен будет соблюдать предписанный врачами режим отдыха в течение нескольких дней», — говорится в сообщении клуба.

Оскар.Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре. Карьера звезды под угрозой

Оскара госпитализировали 12 ноября. Игрок почувствовал себя плохо во время интервального теста на велотренажере в тренировочном центре клуба.

В этом сезоне Оскар сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Ранее он также выступал за «Шанхай СИПГ», «Челси» и «Интернасьонал».

Оскар дос Сантос Эмбоаба
Футбол
ФК Сан-Паулу
