Халк вошел в символическую сборную сезона в чемпионате Бразилии
Пресс-служба чемпионата Бразилии объявила символическую сборную сезона-2021. Сегодня состоялось официальное мероприятие, на котором были награждены лучшие по итогам турнира.
В сборную вошел экс-игрок «Зенита» Халк, который в этом сезоне забил 19 голов и сделал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской серии А.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Вевертон («Палмейрас»), Яго Пикачу («Форталеза»), Густаву Гомес («Палмейрас»), Жуниор Алонсу («Атлетику Минейру»), Эденилсон («Интернасионал»), Жаир («Атлетику Минейру»), Начу («Атлетику Минейру»), Рафаэль Вейга («Палмейрас»), Мишаэл («Фламенгу») и Халк («Атлетику Минейру»).
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