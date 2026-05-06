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6 мая, 01:30

Халк перешел во «Флуминенсе»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флуминенсе» на официальном сайте объявил о подписании нападающего Халка, который на прошлой неделе расторг контракт с «Атлетико Минейро». 39-летний бразилец подписал соглашение до конца 2027 года.

Новичок прибудет в Рио-де-Жанейро в начале следующей недели, чтобы присоединиться к команде и начать тренировки. Первая встреча с болельщиками состоится в субботу, 16 мая, на стадионе «Маракана» в матче чемпионата Бразилии против «Сан-Паулу».

Халк с 2021 года выступал за «Атлетико Минейро». В 311 матчах он забил 140 голов и сделал 56 голевых передач. Также были выиграны такие турниры, как чемпионат Бразилии, Кубок Бразилии (оба — в 2021 году), Суперкубок Бразилии-2022 и пять подряд титулов штата (2021-2025).

С 2012 по 2016 год Халк играл в России за «Зенит». На счету бразильца 148 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми он по разу выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Халк.Слезы Халка. Экс-нападающий «Зенита» объявил, что покидает «Атлетико Минейро»

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Халк
ФК Атлетико Минейро
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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