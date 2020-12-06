«Гремиу» разгромил «Васку», «Сан-Паулу» обыграл «Спорт»

«Гремиу» обыграл «Васку да Гама» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей дубль сделал Диегу Соуза. Также забивали Сесар Пинарес и Лукас Силва. В другом матче «Сан Паулу» победил «Спорт» (1:0). Единственный мяч в активе Лусиану.

Чемпионат Бразилии

Серия А

24-й тур

«Гремиу» — «Васку да Гама» — 4:0 (1:0)

Голы: Соуза, 41 (1:0). Соуза, 53 (2:0). Пинарес, 55 (3:0). Лукас Силва, 90+3 — с пенальти (4:0).

«Гремиу»: Паулу Виктор, Жеромел, Брас, Барбоза, Феррас, Майкон (Лукас Силва, 59), Пинарес (Дарлан Мендес, 59), Матеус Энрике (Тасиану, 73), Соуза (Чурин, 59), Феррейра, Пепе (Робинью, 80).

«Васку да Гама»: Фернанду Мигел, Лео Матос, Кастан (Рикарду Граса, 46), Боржес, Миранда, Марселу Алвес (Карлиньос, 66), Хиль, Маркос Жуниор, Бенитес, Таллес Мангу (Тиагу Рейс, 86), Торрес (Рибамар, 66. Жунинью, 45).

Предупреждения: Соуза, 58. Лео Матос, 62. Лукас Силва, 87.

Судья: Клаус.

6 декабря. Порту-Алегри. Стадион «Арена Гремиу».

«Сан-Паулу» — «Спорт» — 1:0 (1:0)

Гол: Лусиану, 13.

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Хуанфран (Игор Винисиус, 75), Дани Алвес, Рейналду, Арболеда, Бруну Алвес, Игор Гомес (Буэно, 74), Луан Винисиус, Сара, Лусиану (Че Че, 79), Бреннер (Пабло, 79).

«Спорт»: Луан Полли, Патрик, Тиере, Майдана (Тиагу Невес, 46), Чику, Сандер, Мугни, Рикардинью (Гомес, 46), Роналду (Бетинью, 60), Маркан Силва (Микаэл, 83), Далберту.

Предупреждения: Рикардинью, 34. Сандер, 35. Майдана, 43. Хуанфран, 53. Луан Винисиус, 64. Тиере, 75. Дани Алвес, 90. Арболеда, 90+1.

Судья: Фернандес де Лима.

6 декабря. Сан-Паулу. Стадион «Сисеру Помпеу де Толедо».