«Гремиу» сыграл вничью со «Спорт Ресифи», «Ботафого» обыграл «Коритибу»

«Гремиу» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью со «Спорт Ресифи» со счетом 1:1.

На гол Далберту гости ответили точным ударом Пепе с 11-метровой отметки. С 52-й минуты «Гремиу» играл вдесятером после удаления Вальтера Каннеманна.

После этого матча «Гремиу» с 42 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 29 очками — на 14-й строчке.

В другом матче тура «Ботафого» обыграл «Коритибу» со счетом 2:1. Команды занимают 18-е и 19-е места соответственно.

Бразилия. Серия А

26-й тур

«Спорт» — «Гремиу» — 1:1 (1:0)

Голы: Далберту, 9 (1:0). Пепе, 73 — с пенальти (1:1).

«Спорт»: Луан Полли, Патрик, Таварес, Адриэлсон, Майдана, Тиагу Невес, Мугни (Рикардинью, 90), Роналду (Бетинью, 66), Маркан Силва (Микаэл, 80), Маркиньюс (Прата, 46), Далберту.

«Гремиу»: Вандерлей, Кортес, Каннеманн, Родригес, Феррас, Лукас Силва (Жеромел, 60), Жан Пьер (Тасиану, 67), Матеус Энрике, Феррейра (Луиз Фернанду, 61), Чурин (Дарлан Мендес, 78), Пепе.

Предупреждения: Маркиньюс, 17. Каннеманн, 37. Пепе, 69. Тиагу Невес, 90.

Удаление: Каннеманн, 52.

20 декабря. Ресифи. Стадион «Илья-ду-Ретиру».

«Коритиба» — «Ботафого» — 1:2 (1:0)

Голы: Неилтон, 27 (1:0). Сисеру, 76 (1:1). Педру Раул, 83 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Сабину, 90 (вратарь)

«Коритиба»: Вилсон, Матеус, Родолфу, Жонатан (Маилтон, 65), Сабину, Галдезани (Угу Моура, 46), Джованни Аугусту (Маттеус, 70), Салес, Рафинья, Неилтон (Сасе, 73), Паблу Томас (Робсон, 65).

«Ботафого»: Диегу Кавальери, Варлей (Лекарос, 57), Кевин, Беневенуту, Кану, Форстер, Хонда (Сисеру, 64), Кайю Алешандре, Жозе Велисон (Матеус Баби, 58), Калу (Руан, 75), Педру Раул.

Предупреждения: Галдезани, 32. Кану, 53. Салес, 82. Маилтон, 85.

20 декабря. Парана. Стадион «Коуту Перейра».