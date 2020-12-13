«Гремио» сыграл вничью с «Гоясом», «Атлетику Гояниенси» обыграл «Сеару»

«Гремио» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Гоясом» со счетом 0:0.

После этого матча «Гремио» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице, «Гояс» с 20 очками — на 19-й строчке.

В другом матче «Атлетику Гояниенси» обыграл «Сеару» со счетом 2:1. Команды занимают 11-е и 9-е места соответственно.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.