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Сегодня, 06:27

Гол с передачи Суареса принес «Гремио» победу над «Палмейрас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Гремио» переиграл «Палмейрас» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии — 1:0. Встреча прошла на стадионе в Порту-Алегри.

Единственный гол на 11-й минуте забил Жоау Педру с передачи экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса. Хозяева в концовке встречи остались в меньшинстве, так как Матиас Вильясанти получил красную карточку.

Бразилия. Серия А. 24-й тур
22 сент, 03:30. Arena do Gremio (Порту-Алегри)
Гремиу
1:0
Палмейрас

В других сегодняшних матчах «Васку да Гама» разгромил «Коритибу» (5:1), а «Атлетику Паранаэнсе» выиграл у «Интернасьоналя» (1:0).

Бразилия. Серия А. 24-й тур
22 сент, 01:00. Estadio Vasco da Gama (Рио-де-Жанейро)
Васку да Гама
5:1
Коритиба
Бразилия. Серия А. 24-й тур
22 сент, 01:30. Estadio Joaquim Americo Guimaraes (Куритиба)
Атлетику ПР
2:1
Интернасионал

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Васко да Гама
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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ФК Коритиба
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