Гол с передачи Суареса принес «Гремио» победу над «Палмейрас»

«Гремио» переиграл «Палмейрас» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии — 1:0. Встреча прошла на стадионе в Порту-Алегри.

Единственный гол на 11-й минуте забил Жоау Педру с передачи экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса. Хозяева в концовке встречи остались в меньшинстве, так как Матиас Вильясанти получил красную карточку.

В других сегодняшних матчах «Васку да Гама» разгромил «Коритибу» (5:1), а «Атлетику Паранаэнсе» выиграл у «Интернасьоналя» (1:0).