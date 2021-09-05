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«Гремио» отказался продавать молодого защитника в «Брентфорд». Первым предложение по игроку делал «Спартак»

20:14
Вандерсон. Фото Instagram
Вандерсон. Фото Instagram
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«Гремио» отказался продавать защитника Вандерсона в «Брентфорд». Английский клуб предлагал за 20-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также еще 2 млн в виде возможных бонусов, сообщает UOL.

Однако «Гремио» категорически отказался отпускать футболиста, контракт которого с клубом рассчитан до 2025 года. По условиям договора, сумма отступных за игрока составляет 50 миллионов евро.

Первым из европейских клубов на «Гремио» вышел «Спартак». Однако московский клуб также получил отказ.

В этом сезоне бразильский защитник сыграл в 32 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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