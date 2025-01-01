«Гремио» объявил об уходе Диего Косты

Бывший нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста покинул «Гремио», сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

36-летний футболист теперь находится в статусе свободного агента.

Коста выступал за «Гремио» с февраля прошлого года. Он провел за команду 26 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее нападающий играл за «Ботафого», «Вулверхэмптон», «Атлетико Минейро», мадридский «Атлетико», «Челси», «Райо Вальекано», «Альбасете», «Сельту» и «Брагу».