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Сегодня, 19:24

«Гремио» объявил об уходе Диего Косты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста покинул «Гремио», сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

36-летний футболист теперь находится в статусе свободного агента.

Коста выступал за «Гремио» с февраля прошлого года. Он провел за команду 26 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее нападающий играл за «Ботафого», «Вулверхэмптон», «Атлетико Минейро», мадридский «Атлетико», «Челси», «Райо Вальекано», «Альбасете», «Сельту» и «Брагу».

Диего Коста
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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