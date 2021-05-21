«Гремио» договорился об аренде Дугласа Косты

Бразильский нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста перейдет в «Гремио» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Коста всегда хотел вернуться в «Гремио» — бразильский клуб, в котором он начинал свою карьеру на молодежном уровне, а затем играл за основную команду с 2008 по 2009 год.

Права на Косту до 30 июня 2022 года принадлежат «Ювентусу», но завершившийся сезон бразилец провел в аренде в «Баварии». В сезоне-2020/21 Коста принял участие в 19 матчах, в которых забил один мяч и отдал три голевых паса.