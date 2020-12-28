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«Гремио» дома обыграл «Атлетику Гояниенси»

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«Гремио» в матче 27-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Атлетику Гояниенси» со счетом 2:1.

На точный удар Густаву Феррарейса хозяева ответили голами Диего Чурина и Дуду, который забил в свои ворота.

После этого матча «Гремио» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Атлетику» с 34 очками — на 12-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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