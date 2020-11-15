«Гояс» уступил «Атлетику Паранаэнсе»
«Атлетику Паранаэнсе» на выезде победил «Гояс» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Бразилии. Единственный мяч на 20-й минуте забил Ренату Кайзер.
Чемпионат Бразилии. Серия А
21- й тур
«Гояс» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:1 (0:1)
Гол: Кайзер, 20.
«Гояс»: Тадеу, Кажу, Давид Дуарте, Чику (Эрон, 63), Пинтадо, Ариэль Кабраль (Бланко, 81), Жилберту (Сандру, 46), Фернандан, Лопес (Шейлон, 46), Баджо, Вильяльва (Моура Рафаэл, 73).
«Атлетику Паранаэнсе»: Сантос, Тиагу Элену, Педру Энрике, Абнер, Никан, Веллингтон (Зе Ивалду, 82), Кристиан (Ришард, 81), Читтадини (Канезин, 65), Эрик, Карлос Эдуарду (Рейналду, 68), Кайзер.
Предупреждения: Давид Дуарте, 28. Никан, 34. Чику, 40. Моура Рафаэл, 75. Пинтадо, 85. Фернандан, 90.
Судья: Родригес де Соуза.
14 ноября. Гояния. Стадион «да Серринья».
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