Гол экс-игрока «Ювентуса» и «Интера» Эрнанеса помог «Сан-Паулу» разгромить «Гояс»
03:04
«Гояс» на своем поле проиграл «Сан-Паулу» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Бразилии (0:3). Голы забили Игорь, Бреннер и Эрнанес, который ранее выступал за «Интер» и «Ювентус».
«Сан-Паулу» вышел на первое место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.
Чемпионат Бразилии
1 тур
«Гояс» — «Сан-Паулу» — 0:3 (0:1)
Голы: Игорь, 20 (0:1). Бреннер, 49 (0:2). Эрнанес, 83 (0:3).
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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