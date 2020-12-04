Гол экс-игрока «Ювентуса» и «Интера» Эрнанеса помог «Сан-Паулу» разгромить «Гояс»

«Гояс» на своем поле проиграл «Сан-Паулу» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Бразилии (0:3). Голы забили Игорь, Бреннер и Эрнанес, который ранее выступал за «Интер» и «Ювентус».

«Сан-Паулу» вышел на первое место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.

Чемпионат Бразилии

1 тур

«Гояс» — «Сан-Паулу» — 0:3 (0:1)

Голы: Игорь, 20 (0:1). Бреннер, 49 (0:2). Эрнанес, 83 (0:3).

Aponta pra tabela do @brasileirao, que tem novo l?der na ?rea!



Goi?s 0?? x 3?? S?o Paulo



? Igor Gomes

? Brenner

? Hernanes#VamosS?oPaulo ??



? Rubens Chiri / https://t.co/zA8T8w7MXK pic.twitter.com/ORjNFTdKpQ — S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) December 3, 2020

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.