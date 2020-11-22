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«Гояс» обыграл «Палмейрас», забив гол на 93-й минуте

04:55
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«Гояс» в матче 22-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Палмейрас» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Мигела Фигейры. Гости остались вдесятером на 39-й минуте после удаления Майке.

После этого матча «Гояс» с 15 очками занимает последнее место в турнирной таблице, «Палмейрас» с 34 очками — на пятой строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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