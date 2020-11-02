«Гояс» и «Васку да Гама» сыграли вничью

«Гояс» сыграл вничью с «Васку да Гама» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.

В составе хозяев отличился Шейлон. У гостей Леу Матос, известный по выступлениям за «Днепр», «Черноморец» и ПАОК, финалист Лиги Европы в составе «Днепра».

«Васку» набрал 19 очков и занимает 16-е место. У «Гояса» 12 очков и последнее, 20-е место.

Чемпионат Бразилии. Серия А

19-й тур

«Гояс» — «Васку да Гама» — 1:1 (0:1)

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