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«Гояс» — «Атлетику»: видеотрансляция матча — 14 ноября в 23:00

21:00
«Гояс» — «Атлетику».
«Гояс» — «Атлетику».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В субботу, 14 ноября, в матче 21-го тура бразильской серии A встречаются «Гояс — Атлетику».

Начало игры — 23.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Гояс — Атлетику ПР

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