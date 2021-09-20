Гол Жулиану с передачи Жо принес «Коринтиансу» ничью с «Америкой МГ»
«Коринтианс» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии на своем поле сыграл вничью с «Америкой МГ» со счетом 1:1.
На гол Марлона хозяева ответили точным ударом Жулиану с передачи Жо.
После этого матча «Коринтианс» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Америка МГ» с 22 очками — на 17-й строчке.
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