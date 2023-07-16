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Гол Юри Алберту помог «Коринтиансу» обыграть «Америку Минейро» и выйти в полуфинал Кубка Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
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«Коринтианс» в ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии дома обыграл «Америку Минейро» — 4:2 (3:1 пен.).

В составе хозяев отличились Ренато Аугусто, Роджер Гедес и Юри Алберто, который также реализовал один из ударов в серии пенальти. У гостей голы на счету Мартина Бенитеса и Гонсало Мастриани.

«Коринтианс» по сумме двух встреч (4:3) вышел в полуфинал Кубка Бразилии, где встретится с «Сан-Паулу».

ФК Коринтианс
Юри Алберто
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