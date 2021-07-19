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Гол Витинью помог «Фламенго» разгромить «Баию»

02:33
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«Фламенго» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Баию» со счетом 5:0.

Хет-трик оформил Габриэль Барбоса, еще по голу забили Педру и экс-форвард ЦСКА Витинью.

После этого матча «Фламенго» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Баия» с 17 очками — на восьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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