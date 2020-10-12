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Гол Хонды помог «Ботафого» обыграть «Спорт Ресифи»

02:08
Кейсуке Хонда. Фото Central Botafogo
Кейсуке Хонда. Фото Central Botafogo
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«Ботафого» на выезде победил «Спорт Ресифи» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе гостей гол забил экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда. Второй мяч в активе Кайю Алешандре. У хозяев забил Тиагу Невеш.

«Ботафого» набрал 18 очков и занимает 12-е место. У «Спорта» 20 очков и девятая позиция.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Спорт Ресифи» — «Ботафого» — 1:2 (0:2)

Голы: Невеш, 56 — Хонда, 29, Алешандре, 45

Удаление: Рафаэл Форстер («Ботафого»), 53

Спорт — Ботафого

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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