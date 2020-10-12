Гол Хонды помог «Ботафого» обыграть «Спорт Ресифи»
«Ботафого» на выезде победил «Спорт Ресифи» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.
В составе гостей гол забил экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда. Второй мяч в активе Кайю Алешандре. У хозяев забил Тиагу Невеш.
«Ботафого» набрал 18 очков и занимает 12-е место. У «Спорта» 20 очков и девятая позиция.
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Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Спорт Ресифи» — «Ботафого» — 1:2 (0:2)
Голы: Невеш, 56 — Хонда, 29, Алешандре, 45
Удаление: Рафаэл Форстер («Ботафого»), 53
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