Гол экс-игрока ЦСКА помог «Интернасионалу» обыграть «Атлетику Паранаэнсе»
04:30
«Интернасионал» победил «Атлетику Паранаэнсе» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей один из мячей забил экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес. Также отличился Тиагу Гальярду. У гостей забил Ренату Кайзер.
«Интер» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетику» занимает 15-е место с 15-ю очками.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Интернасионал» — «Атлетику Паранаэнсе» - 2:1 (2:1)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...