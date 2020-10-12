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Гол экс-игрока ЦСКА помог «Интернасионалу» обыграть «Атлетику Паранаэнсе»

04:30
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«Интернасионал» победил «Атлетику Паранаэнсе» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей один из мячей забил экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес. Также отличился Тиагу Гальярду. У гостей забил Ренату Кайзер.

«Интер» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетику» занимает 15-е место с 15-ю очками.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Интернасионал» — «Атлетику Паранаэнсе» - 2:1 (2:1)

Интернасионал - Атлетику ПР

 

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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