Гол Адриану принес «Палмейрасу» победу над «Брагантино», «Сантос» сыграл вничью с «Сеарой»

«Палмейрас» в матче 27-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Брагантино» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету экс-форварда «Спартака» Луиса Адриану.

После этого матча «Палмейрас» с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Брагантино» с 31 очком — на 13-й строчке.

В других матчах тура «Сантос» сыграл вничью с «Сеарой» (1:1), «Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Васко да Гаму» (3:0).