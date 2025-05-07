Globo: Родригеса могут отстранить от должности президента Бразильской конфедерации футбола

Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес может быть отстранен от должности в ближайшее время, сообщает Globo.

Как отмечает источник, представитель бразильского конгресса Даниэла Карнейро обратилась в Федеральный верховный суд, заявив, что 71-летний функционер может быть причастен к подделке соглашения в 2022 году, признающего законность его избрания на пост президента CBF.

Родригес был переизбран главой Бразильской конфедерации футбола в марте этого года на новый срок до 2030 года.