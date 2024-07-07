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Сегодня, 12:04

Главный тренер Жуниор продолжит работу в сборной Бразилии до ЧМ-2026

Виктория Кравченко
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Доривал Жуниор.
Фото AFP

Тренер Доривал Жуниор продолжит работу в сборной Бразилии до чемпионата мира 2026 года. Ранее сборная проиграла Уругваю (0:0, пенальти — 2:4) в 1/4 финала Кубка Америки.

«Доривал понимает, что пошло не так. якаждый раз, когда вы вносите изменения в проект, вы начинаете новую работу, это всегда сложнее. Поэтому я думаю, что это было начало, которое дало ему возможность высказать свои предположения, и в дальнейшем он найдет верные решения», — заявил глава бразильской федерации Родригес ESPN.

Жуниор возглавил сборную Бразилии 10 января. В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Бразилии занимает шестое место с семью очками по итогам шести туров.

Сборная Бразилии по футболу
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