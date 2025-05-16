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16 мая 2025, 17:14

Энрике: «Анчелотти — джентльмен на поле и за его пределами»

Алина Савинова

Испанец Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», поделился мнением о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

65-летний итальянец покинет «Реал» по окончании сезона и 26 мая приступит к работе в бразильской национальной команде.

«Я не думаю, что есть другой тренер с таким списком титулов, как у Анчелотти. Он джентльмен на поле и за его пределами. Я не буду желать успеха Бразилии, потому что хочу, чтобы успеха добилась моя команда. Приятно видеть, что столь успешный итальянский тренер возглавляет такую легендарную команду, как Бразилия. Я уверен, что это сочетание будет очень позитивным», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, также он тренировал команду в период с 2013 по 2015 год. Ранее появилась информация, что итальянец вернется в мадридский клуб после работы в сборной Бразилии, но уже не в качестве тренера.

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Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Луис Энрике (тренер)
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