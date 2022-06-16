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Сегодня, 07:54

«Гермио» заинтересован в подписании Марио Фернандеса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Марио Фернандес может продолжить карьеру в Бразилии. По информации Esportes GZH, «Гремио» начал переговоры с 31-летним экс-игроком сборной России.

Однако, пока неизвестно, заинтересован ли сам футболист в этих переговорах.

31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА после сезона-2021/22. На его счету 10 голов в 328 матчах за московскую команду. С красно-синими он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.

Марио Фернандес
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК ЦСКА (Москва)
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