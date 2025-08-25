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Футболисты «Зенита» Сантос и Энрике вызваны в сборную Бразилии

Алина Савинова
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике получили вызов в сборную Бразилии, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.

В сентябре бразильская сборная, которую возглавляет Карло Анчелотти, проведет матчи отбора чемпионата мира-2026 с Чили (5 сентября) и Боливией (10 сентября).

В октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт. Если он сыграет за Бразилию, то снова будет считаться в РПЛ легионером.

Сантос стал игроком «Зенита» в 2019 году, Энрике присоединился к питерской команде в январе 2025-го.

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Дуглас Сантос
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Луис Энрике (футболист)
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